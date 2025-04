De acordo com a informação do diário britânico, citado pela agência Efe, a decisão da JLR entra em vigor a partir de segunda-feira, enquanto avalia formas de mitigar as medidas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Calcula-se que o fabricante, propriedade do grupo indiano Tata Motor e que emprega 38 mil pessoas no Reino Unido, tenha, nos Estados Unidos, reservas de automóveis para dois meses não sujeitas às novas tarifas.

Os veículos demoram cerca de três semanas a chegar aos Estados Unidos a partir do Reino Unido.

A Jaguar Land Rover vende cerca de 400 mil veículos de gama alta por ano, dos quais cerca de um quarto são exportados para os Estados Unidos, onde os modelos Rover Defender e Range Rover Sport são os mais solicitados e gozam de popularidade junto das celebridades norte-americanas.

O Governo britânico optou por acelerar as negociações com os Estados Unidos para um novo acordo económico bilateral, em vez de adotar medidas de reciprocidade às tarifas.

Ainda assim, recordou que "todas as opções estão em cima da mesa", e abriu um prazo de quatro semanas de consultas com as empresas do país para decidir que bens se poderiam incluir numa eventual lista de produtos norte-americanos a que se aplicariam taxas recíprocas.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira novas tarifas norte-americanas de 20% a produtos importados da UE e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

As novas tarifas de Trump são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais.

