"A medida vem tornando Moçambique mais competitivo e facilitando o acesso a potenciais investidores", lê-se no balanço económico e social da execução do Orçamento do Estado até ao terceiro trimestre, a que a Lusa teve hoje acesso.

Moçambique introduziu em dezembro de 2022 o Visto Eletrónico (e-Visa) e em 01 de maio a isenção de vistos para cidadãos de 29 países, além de ter revisto também a medida de concessão de vistos de investimentos para períodos mais alargados aos cidadãos estrangeiros que detenham investimento em Moçambique, simplificando os requisitos de atribuição.

"A criação de uma plataforma para requisição de vistos 'online' e a isenção de vistos de turismo e negócios para uma lista de países de baixo risco resultou em um aumento de 34% no número de visitantes ao país nos primeiros 90 dias de implementação em relação ao período homologo do ano anterior", lê-se no relatório do Ministério da Economia e Finanças que, no entanto, não quantifica o número de turistas.

No mesmo documento, o Governo estima uma "despesa média" por cada visitante em 110 dólares e o tempo médio de visita de quatro dias, pelo que cada visitante representa 440 dólares "de novos fundos" para a economia.

"O aumento de visitantes ao país em virtude desta medida representa um crescimento do setor e um efeito multiplicador na economia moçambicana", acrescenta.

O Governo moçambicano avançou em agosto que mais de 13.000 cidadãos estrangeiros entraram em Moçambique ao abrigo da medida de isenção de vistos para alguns países introduzida em maio, a grande maioria turistas, incluindo de Portugal.

De acordo com dados avançados pela ministra da Cultura e do Turismo, Eldevina Materula, dessas isenções, com vistos concedidos na fronteira, "mais de 10.000" entraram em Moçambique "com o propósito de turismo e os restantes três mil em negócios".

"Este é um sinal claro que as medidas tomadas pelo Governo estão a surtir efeitos na dinamização do nosso setor. Com estas medidas, temos claramente um novo padrão de turistas, sendo que as nacionalidades americana, britânica, portuguesa, chinesa e alemã se destacam como as cinco principais entradas em Moçambique, com 7.927 turistas desde a entrada em vigor da isenção de vistos em maio último", afirmou a governante.

PVJ // SB

Lusa/Fim