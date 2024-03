Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central do Brasil, no primeiro mês do ano registaram-se receitas líquidas de 6,7 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros) em participação no capital de empresas e de 2,1 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros) em operações intercompanhia no país.

O indicador de investimento direto acumulado em 12 meses no Brasil totalizou 64,2 mil milhões de dólares (59 mil milhões de euros ou 2,92% do Produto Interno Bruto) em janeiro de 2024, ante 62 mil milhões de dólares (57 mil milhões de euros ou 2,85% do PIB) no mês anterior e 77,1 mil milhões de dólares (70,9 mil milhões de euros ou 3,9% do PIB) em janeiro de 2023.

O Banco Central do Brasil também informou que as transações correntes do balanço de pagamentos do país foram deficitárias em 5,1 mil milhões de dólares (4,7 mil milhões de dólares) em janeiro de 2024, uma redução de 3,9 mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de euros) face ao défice de nove mil milhões de dólares (8,3 mil milhões de euros) em janeiro de 2023.

O défice em transações correntes do Brasil nos 12 meses encerrados em janeiro somou 24,7 mil milhões de dólares (22,7 mil milhões de euros ou 1,12% do PIB), ante 28,6 mil milhões de dólares (26,3 mil milhões de euros ou 1,31% do PIB) no mês anterior e 49,9 mil milhões de dólares (45,9 mil milhões de euros ou 2,52% do PIB) em janeiro do ano passado.

A balança comercial de bens do país sul-americano registou um excedente de 4,4 mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros) em janeiro de 2024, ante excedente de 884 milhões de dólares (813 milhões de euros) em janeiro de 2023.

As exportações de bens do Brasil totalizaram 27,3 mil milhões de dólares (25,1 mil milhões de euros) e as importações de bens, 23 mil milhões de dólares (21,1 mil milhões de euros), dados que indicam incrementos, respetivamente, de 18,7% e 3,7% em comparação a janeiro de 2023.

CYR // JMC

Lusa/Fim