Este desempenho compara com os 2.458 milhões de dólares (2.266 milhões de euros) em 2022, mas fica ainda longe do pico registado em 2021, com investimentos na área da produção de gás natural, que fizeram o IDE em Moçambique disparar nesse ano para quase 5.102 milhões de dólares (4.704 milhões de euros).

Em 2023, a categoria de "grandes projetos" garantiu 2.087 milhões de dólares (1.924 milhões de euros) em IDE, na forma de capital.

Ainda assim, o desempenho do IDE em 2023 ficou acima da projeção do Governo, que era de 1.425 milhões dólares (1.314 milhões de euros).

O Governo moçambicano estima que o IDE no país deverá duplicar em 2024, impulsionado pelos negócios de exploração do gás natural.

Nos documentos de suporte ao Plano Económico e Social do Orçamento do Estado (PESOE) para 2024, o Governo aponta para um crescimento do IDE para 4.778 milhões de dólares (4.405 milhões de euros).

"No que concerne ao IDE para 2024, perspetiva-se uma melhoria, influenciada maioritariamente pela retoma dos investimentos da TotalEnergies na Bacia do Rovuma", lê-se no relatório.

No relatório do PESOE para 2024 o Governo estima um "incremento assinalável de importações de serviços especializados por parte dos grandes projetos" em curso no país, além da "retoma da operação por parte da TotalEnergies", projeto da multinacional francesa em Cabo Delgado, avaliado em mais de 20 mil milhões de dólares (18.440 milhões de euros) e suspenso desde o início dos ataques terroristas naquela província do norte do país.

Também espera a expansão de "plantas de produção de outros projetos, como a Montepuez Ruby Minning, HCB [Hidroelétrica de Cahora Bassa] e Coral North FLNG", que poderão exigir "um aumento considerável das importações de bens e serviços, que poderá superar o aumento que se espera das exportações, com o início da exploração do gás natural.

O Governo moçambicano prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresça 5,5% em 2024, para 1,536 biliões de meticais (mais de 22.180 milhões de euros).

