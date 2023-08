O relatório estatístico do Banco de Moçambique sobre a balança de pagamentos no primeiro trimestre refere que para esta queda no Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no país contribuiu a redução de 67,8% ao nível dos denominados "Grandes Projetos", e de 54,3% nas "empresas de economia tradicional".

No primeiro trimestre de 2022, Moçambique tinha captado mais de 1.386 milhões de dólares (1.270 milhões de euros) em investimento estrangeiro, com o arranque de projetos de produção de gás.

A África do Sul continua a liderar entre os países de origem do IDE em Moçambique, com um peso total de 39,1% no investimento realizado no primeiro trimestre, seguida das Ilhas Maurícias (34,3%), Países Baixos (17,2%) e Emirados Árabes Unidos (8,9%).

Em termos de distribuição setorial do IDE, a indústria extrativa manteve a posição de maior recetor de fluxos de investimento em Moçambique ao encaixar 421,2 milhões de dólares (382,1 milhões de euros) no primeiro trimestre, equivalente a 91,6% do total.

"De onde se destacam recursos destinados ao financiamento das operações de exploração de gás" com 298,3 milhões de dólares (270,6 milhões de euros), sendo o remanescente "distribuído entre as áreas de exploração de carvão mineral, areias pesadas e outras", explica o banco central.

PVJ // EA

Lusa/Fim