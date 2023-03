De acordo com a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), e com base na recente divulgação pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) das Contas Nacionais Trimestrais, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi "de 6,7% em 2022" e, no que respeita ao "Investimento em Construção, houve aumentos homólogos de 0,8% em 2022" e no último trimestre passado um crescimento de 3,3%, face aos três meses anteriores.

Quanto ao Valor Acrescentado Bruto (VAB) deste setor, registou-se uma subida homóloga de 0,7% em 2022 e um aumento 2,3% no quatro trimestre, que compara com igual trimestre anterior.

Já o licenciamento total de obras de edificação e reabilitação registou um aumento de 2% em 2022 na área licenciada em edifícios residenciais e de 13,9% nos edifícios não residenciais. Ao nível do licenciamento de fogos em construções novas, assistiu-se a um crescimento de 5%, para 29.924, o que corresponde ao melhor registo desde 2008, adianta.

Por sua vez, no volume de novos empréstimos concedidos aos particulares para aquisição de habitação, em 2022, observou-se uma subida homóloga de 5,8%, para um total de 16.153 milhões de euros.

Ao nível da avaliação bancária na habitação, em janeiro deste ano, "manteve-se a trajetória de forte valorização", apurando-se uma valorização de 14,9% face a igual mês do ano anterior, devido ao resultado dos aumentos de 16,4% nos apartamentos e de 11,1% nas moradias.

No mercado das obras públicas, janeiro deste ano "foi positivo", quer no que respeita aos concursos de empreitadas de obras públicas abertos, quer quanto aos contratos de empreitadas de obras públicas objeto de celebração e registo no Portal Base.

Com efeito, em janeiro deste ano, o volume total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos foi de 651 milhões de euros, o que traduz um "significativo aumento" de 203% face a igual mês do ano passado.

