"Já entrou em serviço a nova sinalização eletrónica, o sistema complementar de segurança para controlo automático de velocidade (ETCS - European Train Control System a funcionar ainda como sistema nacional) e os novos sistemas de telecomunicações de apoio à exploração, no troço entre Viana do Castelo e Valença e a fronteira, com interface com a rede espanhola da ADIF na estação de Tui, na Galiza", refere a IP em comunicado.

Para o presidente da IP, Miguel Cruz, citado na nota, "dotar a Linha do Minho com os novos sistemas de sinalização e telecomunicações representa verdadeiramente o forte investimento que o país está a fazer na modernização da Rede Ferroviária Nacional (RFN)".

"É uma infraestrutura de transporte de mercadorias e de passageiros cada vez mais eficiente, segura e com maior capacidade, que oferece um nível de serviço com elevada qualidade e ambientalmente sustentável", adianta o responsável

O investimento, que ronda os 15,6 milhões de euros, foi desenvolvido no âmbito do programa de expansão e modernização da Rede Ferroviária Nacional, Ferrovia 2020, cofinanciado pela União Europeia.

Com a entrada em operação dos novos sistemas, acrescenta, "a Linha do Minho encontra-se agora integralmente dotada com os mais modernos equipamentos de sinalização, telecomunicações e de comando-controlo, reforçando significativamente as condições de exploração, operação e segurança ferroviária".

Segundo a IP, com a intervenção, a operação dos comboios passa a ser feita de forma centralizada no Centro de Comando Operacional (CCO) do Porto, garante o controlo das passagens de nível já anteriormente automatizadas e de 10 passagens de nível agora automatizadas, reforçando a segurança da circulação ferroviária, rodoviária e pedonal nos atravessamentos sobre a via-férrea.

O reforço da segurança do sistema ferroviário nacional "permite colocar em exploração duas novas estações técnicas (Carreço e Carvalha, que se juntam à de Midões já em exploração) para cruzamento de comboios de mercadorias até 750 metros".

A IP realça ainda que a operação aumenta a capacidade do troço Nine (Braga) a Valença, concelho do distrito de Viana do Castelo que faz fronteira com a Galiza, "para comboios de mercadorias, que atualmente circulam com 300 metros de comprimento e poderão passar a circular com 750 metros".

A modernização da Linha do Minho, que representou um investimento total de 86 milhões de euros, foi cofinanciada com 68 milhões de fundos do programa Compete 2020.

A eletrificação do troço Nine-Viana do Castelo, que ficou concluída em julho de 2019, custou 16 milhões, e a eletrificação do troço Viana do Castelo-Valença, concluída em 2021, custou 18 milhões de euros.

Esta empreitada de eletrificação da Linha do Minho garantiu a melhoria das condições de operação da linha e de segurança, com redução dos tempos de percurso entre as cidades do Porto e Vigo e dos custos operacionais, assegurando simultaneamente a melhoria dos níveis de qualidade do serviço, designadamente em termos da pontualidade e fiabilidade do horário e da redução da sinistralidade nos atravessamentos de nível.

