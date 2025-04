"Se fizerem aquilo que dizem, em termos de discurso político para a ciência", isso "é muito importante", afirma a presidente executiva (CEO) do Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM), em vésperas de eleições.

Até porque, acrescenta, "deve ser o raro um discurso de Estado que não mencione este aspeto e, portanto, é só preciso ter a ação aproximada daquilo que é dito".

"Os talentos vão sempre para as paragens que lhes oferecem as condições para desenvolver o seu talento, é tão simples quanto isso", afirma, quando questionada sobre se estes continuam a fugir do país.

A investigadora recorda que uma "grande parte da vida é passada a desenvolver talento", pelo que é normal que as decisões das pessoas sejam tomadas com base na oferta de melhores condições, as quais não passam apenas por um melhor salário, o qual também tem um "grande impacto".

Além do salário, qualquer cientista tem que ter "condições para ter a paz, para ter o ambiente que possa seguir a sua curiosidade", algo que aponta como "mesmo muito importante".

Mas, acima de tudo, "o que os cientistas querem é ter instituições que lhes forneçam o ambiente que os apoie a poder fazer esse caminho", prossegue. Ou seja, "estas instituições têm que ser instituições fortes, com um bom financiamento, que apoiam as próprias experiências", reforça Maria Manuel Mota.

Agora, se a instituição não souber "quando é que o financiamento vem, como é que vem e em quantidade, é quase impossível criar essas condições", adverte.

"Acho que, no fundo, é o que nós vivemos em Portugal, são instituições que não são fortes o suficiente para simplesmente criarem as condições para captar e manter essas pessoas porque até podemos atrair, mas depois de atrair é preciso mantê-las aqui e esqueçam, o sol, o clima e a gastronomia não são suficientes de todo", remata a cientista.

A CEO do GIMM defende ainda que a sociedade tem que ter "expetativas distintas" para que haja mais mulheres nas áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

"Ultrapassámos os 60% de mulheres nos nossos postos de trabalho na nossa instituição, incluindo como cientistas", mas se for para o grupo de pessoas que lideram uma equipa científica "provavelmente vai abaixo dos 30%", diz.

Portanto, "há uma grande disparidade e essa é a diferença que está aqui, para outras áreas, mais da engenharia, que já começa na base, também já não há muitas mulheres".

E como é que isto muda? "Eu não tenho, obviamente, uma bola de cristal, mas tenho que dizer que quando era mais nova, quando comecei esta área, achei que ia ser uma questão de uma década, duas décadas" e todos diziam que estava a fazer o seu caminho.

"Sim, está a fazer o seu caminho, a passo de caracol" e "as pessoas têm que ter esta noção", sublinha.

Desta forma, "nunca vamos chegar, e eu não digo uma igualdade porque não acho que temos que ser iguais, acho que o bonito do mundo" é ser diferente e diverso, "mas é um lugar onde ninguém, pelas suas características, se sente que deve ser mais ou menos".

Para a investigadora, a sociedade abre oportunidades para todos, se uma pessoa não pode ser uma coisa, pode ser outra.

"A sociedade abre esse caminho e isto é verdade para qualquer grupo da sociedade, incluindo as minorias", mas a questão é que "nós lidamos com o problema entre homens e mulheres como se as mulheres fossem uma minoria", o que não corresponde à verdade pois são cerca de 50% da população.

"Este problema só ficará resolvido quando a sociedade o resolver" e enquanto houver uma sociedade em que o papel "é tão diferente" no cuidado de descendentes e ascendentes pois "se pusermos logo as mulheres com o papel principal" de 90% desses cuidadores, "obviamente não vão para as outras áreas", enfatiza.

Até porque os filhos e cuidar dos ascendentes surgem em "duas alturas da vida que são muito importantes para ascender na carreira", a primeira quando se pode fazer uma "progressão mais exponencial" e outra onde "têm mais lugares" direção.

"Ora, se nós simplesmente nestas duas fases estamos a tirar as mulheres do mercado de trabalho ou a impedir que elas se dediquem e tenham vontade de o fazer, obviamente, aí temos um problema", considera.

No fundo, trata-se de um "problema societal", "temos que dar oportunidade, e não é uma questão de escolha, gostaria de deixar isto bastante claro", insiste.

"Não é uma questão de escolha, se for esperado de nós um determinado papel", a sociedade "é que tem que ter expectativas distintas", defende Maria Manuel Mota. Isso inclui "todos nós e aqueles que nos governam", sintetiza.

Instada a dar um conselho aos jovens que almejam chegar aonde a investigadora chegou, esta é perentória: "Sejam muito ambiciosos".

"Acho que devem ambicionar um dia receber o prémio Nobel", desafia.

ALU // JNM

Lusa/Fim