A IFCN é uma aliança mundial que reúne, no Poynter Institute, mais de 90 organizações que se dedicam à verificação de factos.

"O 'chatbot' da IFCN foi desenvolvido para combater o desafio da desinformação, especialmente durante a pandemia da covid-19, e pretende aproximar os cidadãos dos verificadores de factos independentes", adianta.

O sistema "já está disponível em mais de 70 países, através das versões em inglês, espanhol e hindi. Agora, a ferramenta que se liga ao maior banco de dados de verificações de dados feitas sobre o novo coronavírus chega ao Brasil e a Portugal numa versão lusófona que dispõe de um menu de navegação numérico, de fácil utilização" e gratuitamente, explica.

"Através do 'chatbot' da IFCN, os utilizadores do WhatsApp podem verificar se informações específicas que receberam sobre a covid-19 já foram classificadas como 'falsas', 'parcialmente falsas', 'enganosas' ou 'sem evidência', por verificadores profissionais" e "consultar as últimas verificações de factos feitas e fazer buscas usando palavras-chave".

Desde janeiro, acrescenta, "quase cem organizações que se dedicam ao 'fact-checking' em todo o mundo já identificaram mais de oito mil boatos relacionados com o novo coronavírus circulando em pelo menos em 74 países".

A entidade refere que "todas essas verificações integram o banco de dados da aliança CoronaVirusFacts, que é atualizado diariamente pela IFCN para que os utilizadores dos 'chatbots' possam navegar e seguir bem informados sobre a pandemia".

"Na versão em português, os utilizadores do 'chatbot' terão acesso a verificações de factos publicadas por organizações que atuam no Brasil e em Portugal. Também verão sinopses - em português - de verificações de factos de interesse internacional que foram publicadas por organizações que trabalham em língua espanhola", refere.

"O 'chatbot' da IFCN fornece ainda um diretório mundial das organizações de 'fact-checking'", acrescenta, apontando que "o sistema identifica o país do utilizador do 'chatbot' através do número de telemóvel que usa para se ligar à aplicação e, a partir dessa informação, fornece uma lista com o nome e o 'site' das organizações que fazem 'fact-checking' perto dele".

O utilizador é, então, encorajado a entrar em contacto direto com a entidade e acompanhar o trabalho dos verificadores de factos.

A versão em português do 'chatbot' é um projeto da IFCN com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio).

