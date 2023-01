José Calengi falava, em declarações à rádio pública angolana, sobre a preparação do segundo Censo da População e Habitação pós-independência, em 1975, que se realizará no próximo ano.

"Nós temos um trabalho de estimativa que vai até 2050 e para 2024, nós estimamos uma população de cerca de 35.121.734 habitantes, tendo em conta a taxa de natalidade, de mortalidade e outros fatores associados ao cálculo desta projeção", referiu o diretor-geral do INE.

Segundo José Calengi, a taxa de crescimento da população ronda os 3%, sendo que anualmente a média de crescimento é de 922 mil habitantes.

Para o censo geral da população no próximo ano, o Presidente angolano, João Lourenço, criou uma comissão multissetorial de apoio à realização deste trabalho, que tem até final deste mês para apresentar o Plano e Cronograma de Atividades.

O ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, que coordena a comissão, deve apresentar mensalmente ao Chefe de Estado um relatório sobre o desenvolvimento dos trabalhos, no prazo de 15 dias, após a publicação do despacho que entrou em vigor no dia 30 de dezembro.

O último Censo Geral da População e Habitação de Angola foi realizado entre os dias 16 e 31 de maio de 2014 e os dados globais nacionais definitivos apontaram para uma população nacional acima dos 25,7 milhões de pessoas.

Em 2014, o processo envolveu cerca de 105 mil pessoas e um orçamento de 20 milhões de dólares.

Em 1970, cinco anos antes da independência do país, Angola tinha mais de cinco milhões de habitantes.

NME // VM

Lusa/Fim