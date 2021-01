O espaço verde, localizado no concelho do distrito de Faro, foi escolhido para ser a área piloto em Portugal do projeto europeu "INHERIT -- Estratégias Turísticas Sustentáveis para Conservar e Valorizar o Património Natural Mediterrânico e Marítimo", que tem 15 parceiros em 10 países e é gerida a nível nacional pela Associação de Desenvolvimento do Património de Mértola (ADPM), que anunciou agora a conclusão desta fase do projeto.

Na qualidade de área piloto em Portugal, a Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António tem em curso um conjunto de ações de conservação e promoção para poder "receber um selo de "Área INHERITURA" dado por uma comissão técnica criada pelo Projeto "INHERIT", que visa promover zonas em que a proteção do património natural representa uma mais-valia para desenvolver atividades turísticas sustentáveis", referiu a ADPM num comunicado.