Segundo a deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o valor base, sem IVA, da inspeção periódica obrigatória (IPO) de ligeiros sobe para 29,18 euros, contra os atuais 27,80 euros.

Por sua vez, a inspeção de motociclos, triciclos e quadriciclos vai subir de 14,00 euros para 14,70 euros.

Entre os pesados, o aumento do valor base é de 2,08 euros, subindo de 41,69 para 43,68 euros. Com IVA, a subida é de 2,56 euros, totalizando 53,73 euros para clientes.

Em caso de reinspeção, o valor com IVA sobe 42 cêntimos, para 8,99 euros, fruto de uma atualização de base de 6,97 euros para 7,31 euros.

O aumento das tarifas do próximo ano é atribuído à taxa de inflação fixada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Considerando que de acordo com a última atualização do INE de 14 de dezembro de 2023, referente a novembro de 2023, do "Índice de Preços no Consumidor", a taxa de variação medida anual (sem habitação) foi fixada em 4,98 % há que proceder ao cálculo do impacto deste índice nas tarifas em vigor", refere a deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes hoje publicada em Diário da República.

O documento do IMT estipula que estas atualizações entrarão em vigor no próximo dia 01 de janeiro de 2024.

JO // SB

Lusa/Fim