O início do julgamento esteve previsto para 21 de junho no Tribunal de Sintra, mas no início daquele mês foi adiado.

A SIC pede uma indemnização de 12,3 milhões de euros a Cristina Ferreira pela quebra do contrato com a estação do grupo Impresa.

Cristina Ferreira será ouvida em 08 de novembro logo ao início da manhã e o presidente executivo (CEO) da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, ao início da tarde do mesmo dia.

Está agendado para 06 de dezembro as alegações de facto e direito.

Em setembro de 2020, a SIC deu entrada com um processo contra a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI, Cristina Ferreira, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

A saída de Cristina Ferreira da SIC foi conhecida em 17 de julho de 2020, altura em que foi anunciado que iria regressar à TVI dali a dois meses como diretora e tornar-se acionista da Media Capital.

