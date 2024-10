Esta posição foi anunciada por Rui Rocha na Assembleia da República, em conferência de imprensa, afirmou que o seu partido está a ser coerente com as suas posições e que esta decisão "foi pacífica" dentro do partido e "unânime" no Grupo Parlamentar.

A proposta do Governo de Orçamento de Estado para 2025 vai começar a ser debatida na Assembleia da República, na generalidade, no próximo dia 30, estando o encerramento da discussão e votação previstas para o dia seguinte, 31.

Logo que a proposta de Orçamento foi apresentada pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, no passado dia 10, o presidente da IL afastou a possibilidade de aprovação e afirmou que os órgãos do seu partido iriam decidir entre as opções do voto contra ou da abstenção.

Rui Rocha disse então estar perante uma proposta "dececionante" com "a marca do PS" - partido que já anunciou que a irá viabilizar através da abstenção.

