"A inflação deverá permanecer elevada no curto prazo, mas deverá abrandar durante o curso do próximo ano", disse Christine Lagarde na conferência de imprensa de apresentação das decisões de política monetária do BCE, hoje divulgadas.

A presidente do BCE disse ainda que "as previsões de inflação foram revistas em alta, mas ainda se projeta que a inflação estabilize abaixo do objetivo de 2% no horizonte de projeção".

