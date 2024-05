"O primeiro trimestre nos Estados Unidos foi marcado pela falta de progressos relativamente à inflação", assinalou o presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, Jerome Powell, citado pela Agência France Presse (AFP).

Apesar de ressalvar que a Fed não esperava que a descida da inflação fosse uma tarefa fácil, Powell admitiu que os "números foram mais elevados" do que o esperado.

Assim, vincou que é necessário ser paciente e "deixar a política restritiva fazer efeito".

O banco central americana tem mantido as taxas no nível mais elevado desde o início do século -- entre 5,25% e 5,50% -, tendo por objetivo trazer a inflação para a barreira dos 2%.

Powell assinalou ainda que, apesar deste cenário, não é provável que as taxas aumentem, uma vez que já estão em níveis "restritivos".

"Não acredito que seja provável. É mais provável estarmos num nível em que mantemos as taxas onde estão", referiu.

