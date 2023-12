O Governo brasileiro estabeleceu como meta para 2023 uma inflação de 3,25%, com tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo.

Em novembro último, os preços no país sul-americano cresceram 0,28%, superando em 0,04 pontos percentuais a taxa de outubro (0,24%). Em novembro de 2022, a variação havia sido de 0,41%. No ano, a inflação acumulada é de 4,04%, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registaram subidas no mês passado, com destaque para a alimentação e bebidas, que registou a maior variação (0,63%) e o maior impacto no indicador (0,13 pontos percentuais), grupo que registou 0,31% em outubro.

"As temperaturas mais altas e o maior volume de chuvas em diversas regiões do país são fatores que influenciam a colheita de alimentos, principalmente os mais sensíveis ao clima, como é o caso dos tubérculos, dos legumes e das hortaliças", explicou o gerente da sondagem do IBGE, André Almeida.

Outro destaque da inflação no Brasil de novembro foi o grupo habitação, que registou uma alta de 0,48%, e, segundo Almeida, a variação foi "influenciada por diversos reajustes que foram aplicados por concessionárias de serviços públicos".

Os preços moderaram-se no último ano, depois do Banco Central do Brasil aumentar e manter a taxa de juros oficial em 13,75% ao ano.

Dadas as menores pressões inflacionárias, o órgão emissor iniciou uma série de cortes de 0,5 pontos no segundo semestre deste ano e hoje as taxas estão em 12,25%, com previsão de novas quedas nos próximos meses.

Pelas últimas projeções do mercado financeiro medidas pelo Boletim Focus, sondagem realizada pelo Banco Central brasileiro, a inflação no Brasil deve encerrar 2023 em 4,51%, com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2,92%.

CYR // MLL

Lusa/Fim