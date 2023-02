Inflação na Guiné-Bissau aumentou para mais do dobro em 2022 -- Banco Mundial

A inflação na Guiné-Bissau aumentou para mais do dobro em 2022 devido a ruturas nas cadeias de abastecimento, subida do preço das mercadorias causada pela guerra na Ucrânia e escassez de combustível, refere um relatório do Banco Mundial.