O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede os preços industriais, caiu 0,8%, segundo dados oficiais divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

Em dezembro, o IPC tinha registado uma subida homóloga de 1,8%, enquanto no conjunto do ano anterior, o aumento do índice fixou-se nos 2%. O IPP caiu 0,7%, em dezembro, em termos homólogos, moderando a sua subida no conjunto de 2022 para 4,1%.

A evolução de ambos os indicadores em janeiro ficou um pouco abaixo do esperado pelos analistas, que previam um aumento de 2,2% para o IPC e uma contração de 0,5% para o IPP. Na comparação face ao mês anterior, o IPC aumentou 0,8% e o IPP recuou 0,4%.

O estatístico do GNE, Dong Lijuan, sublinhou que, além da subida dos preços dos produtos alimentares, o fim da política de 'zero casos' de covid-19, que coincidiu com as férias do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas, provocou subidas na ordem dos 20%, face a dezembro, nos preços dos bilhetes de avião, devido ao aumento da procura, que também teve efeitos semelhantes na indústria dos espetáculos, como o cinema, e nos serviços turísticos.

No caso dos preços ao produtor, Dong atribuiu a nova queda a "flutuações" dos preços internacionais do petróleo, ou do carvão a nível nacional.

Há meses que o IPP chinês traça uma linha descendente, devido ao efeito de base comparativo, após as fortes taxas de inflação que experimentou nos últimos meses de 2021 e nos primeiros meses de 2022.

