Inflação média a 12 meses em Moçambique desceu para 2,69% em março - INE A inflação média a 12 meses em Moçambique desceu ligeiramente em março, ao fixar-se em 2,69%, face a 2,75% em fevereiro, de acordo com os dados hoje publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





O Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou um agravamento de 0,22% no terceiro mês do ano, contribuindo para uma inflação homóloga de 3,09% - também ligeiramente abaixo dos 3,55% em registados em fevereiro.

A alimentação e bebidas não alcoólicas foram os produtos que mais contribuíram para a inflação registada em março, segundo o boletim do IPC.

Os valores do IPC são calculados a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

