O índice subiu em 15 países (incluindo a Costa Rica para 1,2%), caiu em 10, incluindo Portugal (de 3% em dezembro para 2,5% em janeiro) e ficou praticamente estável num terço das economias que fazem parte da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, incluindo o Chile (4,9%) e a Colômbia (5,2%).

Em janeiro de 2024, a inflação homóloga em Portugal foi de 2,3%.

O aumento dos preços da energia na Europa no primeiro mês de 2025, que representou um crescimento de 1,6 pontos percentuais em relação a dezembro, foi amortecido pela queda dos preços dos produtos alimentares e, por conseguinte, a inflação global ficou estável, explica a OCDE no relatório.

Os países que registaram os maiores aumentos globais de preços em janeiro foram a Lituânia (1,5 pontos em relação a dezembro), a Áustria (1,2 pontos), a Eslováquia (1,1 pontos), a Bélgica (0,9 pontos), a Hungria (0,9 pontos) e o Luxemburgo (0,9 pontos).

No grupo dos sete países mais desenvolvidos (G7), o índice de preços do Japão liderou a subida, aumentando 0,4 pontos percentuais no mês passado para 4% em termos homólogos, impulsionado pelo aumento dos preços dos alimentos.

No G20, que inclui os mais desenvolvidos e várias economias consideradas emergentes, a inflação manteve-se em 5% em janeiro, 1,8 pontos percentuais abaixo do valor do mesmo mês de 2024, com grandes quedas na Indonésia e na Argentina e subidas na China e na África do Sul.

