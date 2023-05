Em março, a inflação homóloga na Alemanha tinha caído mais de um ponto percentual para 7,4%, contra 8,7% em fevereiro e em janeiro.

"A taxa de inflação moderou-se pelo segundo mês consecutivo, mas mantém-se num nível elevado", afirmou a presidente do Destatis, Ruth Brand, acrescentando que "os alimentos continuaram a ser o mais forte impulsionador de preços entre os bens e serviços do cabaz de compras também em abril".

Em comparação com março, o índice de preços no consumidor (IPC) aumentou 0,4%.

Os preços dos produtos energéticos aumentaram 6,8% em abril, em termos homólogos, pelo que o incremento dos preços voltou a acelerar após uma moderação considerável em março, com um aumento de 3,5%, mas manteve-se abaixo da inflação global.

O aumento abaixo da média desde março nos preços da energia deve-se principalmente a um efeito de base decorrente dos aumentos acentuados no ano anterior, em resultado do ataque da Rússia contra a Ucrânia.

No entanto, o preço da energia doméstica no seu conjunto continuou a aumentar de forma particularmente acentuada -- 21,1 % - em termos homólogos: o gás natural -- 33,8 % - e a madeira, pellets ou outros combustíveis sólidos -- 29,8 % - aumentaram acima da média.

Os consumidores também tiveram de pagar significativamente mais do que há um ano pela eletricidade -- 15,4 % - e pelo aquecimento urbano -- 12,3 %.

Em contrapartida, o gasóleo de aquecimento ligeiro ficou consideravelmente mais barato -- 21,8% - e os combustíveis foram 9,4% mais baratos do que há um ano.

Em geral, a evolução dos preços da energia é marcada por muitos fatores, incluindo também as restrições de preços da eletricidade, do gás natural e do aquecimento urbano, que estão em vigor desde janeiro último.

Os preços dos produtos alimentares subiram em abril 17,2% em termos homólogos, acima da média, embora tenham moderado ligeiramente após terem subido 22,3% em março.

Os aumentos foram novamente observados em todos os grupos de alimentos e, em particular, nos produtos lácteos e ovos -- mais 34,8%, no pão e nos produtos de cereais -- mais 21,3%, no peixe, produtos de peixe e marisco -- mais 19,7%, e no açúcar, compota, mel e doces -- mais 19,6%.

Excluindo o impacto da energia, a taxa de inflação em abril teria sido de 7,2% e, excluindo a energia e os produtos alimentares, seria de 5,8%.

Os preços dos bens no seu conjunto aumentaram 9,3% em termos homólogos, com um aumento particularmente forte de 11,4% para os bens de consumo, enquanto os bens de consumo duradouros aumentaram 5,9%.

Os preços dos serviços no seu conjunto aumentaram 4,7% em termos homólogos, incluindo as rendas líquidas, que subiram 2,0%.

O IPC harmonizado da Alemanha, que é calculado de acordo com os critérios da UE, situou-se em 7,6% em abril em termos homólogos e 0,6% em relação ao mês anterior.

