Dados do Ministério das Finanças, indicam que os preços de alimentação e bebidas não alcoólicas aumentaram 7,7% no último ano até maio, com o preço do álcool e tabaco a crescer 34,9%.

A habitação aumentou 0,4%, a educação cerca de 7%, as comunicações 0,8% e roupa e sapatos 1,6%, também relativamente a maio de 2022.

O valor de crescimento anual abrandou face a abril, quando o crescimento de preços em termos homólogos foi de 8,1%.

No que toca à inflação mensal, os dados mostram que o cabaz de compras subiu 0,3% em maio, face a abril, quando os preços em termos mensais até caíram 0,2%.

O aumento de preços foi o terceiro maior do ano, longe do crescimento mensal de 3,8% em janeiro e abaixo dos valores de fevereiro (0,5%) e março (0,9%)

Os valores da inflação são fortemente condicionados pelo cabaz de bens transacionáveis, maioritariamente importados, que em Timor-Leste foi em maio, em termos homólogos de 8,8%.

Nos bens não importados, que incluem serviços e construção, por exemplo, a inflação homóloga anual foi de 2,8%.

ASP // MSF

Lusa/Fim