A inflação voltou a ser de um dígito ao fixar-se em 9,61% durante o mês de abril, menos 1,22 pontos percentuais que em março.

Alguns alimentos ficaram mais baratos, como o milho em grão, óleo alimentar, coco, alface e galinha, assim como outros produtos, caso das motorizadas e televisões, assinalou o INE no boletim do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Somando os valores mensais, as contas dos primeiros quatro meses do ano fecharam com uma inflação acumulada de 3,58%.

O boletim IPC recolhe dados para cálculo da inflação em oito cidades moçambicanas: Maputo, Beira, Nampula, Quelimane, Tete, Chimoio, Xai-xai e Inhambane.

