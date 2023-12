"A variação homóloga situa-se em 18,19%, registando um acréscimo de 2,95 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior", lê-se na nota hoje divulgada, que aponta que "comparando a variação homóloga atual com a registada no mês anterior verifica-se uma aceleração de 1,61 pontos percentuais".

De acordo com o relatório, a classe da alimentação e bebidas não alcoólicas "foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços, com 1,53 pontos percentuais durante o mês de novembro".

Relativamente a outubro, o Índice de Preços no Consumidor Nacional "registou uma variação de 2,21%", registando-se uma subida maior em Luanda, com mais 3,01%, num mês em que Moxico teve a menor variação nos preços, com apenas 1,28%.

