De acordo com a Folha de Informação Rápida (FIR), o Índice de Preços no Consumidor Nacional registou uma variação de 2,49% entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, a maior da série disponibilizada na FIR, que abrange 36 meses (desde janeiro de 2021).

A inflação mensal cresce há 15 meses consecutivos, enquanto a inflação homóloga prossegue em rota ascendente desde abril de 2023.

A classe "Saúde" foi a que registou maior aumento de preços em janeiro, com uma variação de 3,15%, seguindo-se os "Bens e serviços diversos" com 2,98%, a "Alimentação e bebidas não alcoólicas" com 2,94% e o "Vestuário e calçado" com 2,54%.

As províncias que registaram maior variação mensal nos preços foram Luanda com 3,40%, Huíla com 2,04% e Namibe com 1,99%.

Em termos homólogos, a classe "Alimentação e bebidas não alcoólicas" foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com 1,74 pontos percentuais durante o mês de janeiro, seguida dos "Bens e serviços diversos" com 0,21, "Saúde" com 0,13 pontos percentuais e "Vestuário e calçado" com 0,10 pontos percentuais.

RCR // MLL

Lusa/fim