Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a classe Alimentação e Bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com 0,35 pontos percentuais durante o mês de agosto.

Seguiram-se as classes Bens e Serviços Diversos, com 0,08 pontos percentuais, Vestuário e Calçado e Saúde, com 0,06 pontos percentuais cada, e Mobiliário, Equipamento Doméstico e Manutenção, com 0,05 pontos percentuais, enquanto as restantes categorias tiveram contribuições inferiores a 0,05 pontos percentuais.

Em termos mensais, o IPCN registou uma variação de 0,76% de julho a agosto de 2022. Comparando as variações mensais (julho a agosto de 2022) registou-se uma desaceleração de 0,05 pontos percentuais, ao passo que, em termos homólogos (agosto 2021 a agosto 2022), regista-se uma desaceleração na variação atual de 1,37 pontos percentuais.

As províncias que registaram menor variação nos preços foram Moxico (0,60%), Uíge (0,62%) e Bié (0,63 %), enquanto Zaire com 1,13%, Cuanza Norte com 1,01% e Cuanza Sul com 0,96%, apresentaram a maior variação.

A classe Vestuário e Calçado foi a que registou o maior aumento mensal de preços, com uma variação de 1,69%, destacando-se também os aumentos dos preços verificados na Saúde (1,68%), Bebidas alcoólicas e Tabaco (1,32%) e Bens e Serviços Diversos (1,25%).

