"Isto é um problema mundial está a transferir-se para as economias o problema que existe no leste europeu e que está traduzido no aumento de preços e não se sabe onde vamos parar", afirmou o ministro das Finanças, quando questionado sobre o impacto da guerra na Ucrânia na inflação.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê, na análise anual da economia da Guiné-Bissau, um abrandamento da economia para 3,8% este ano e uma subida da inflação para 5,5%.

"A Guiné-Bissau não foge à regra e vamos ter que ir ajustando e enfrentando a situação à medida que vai prevalecendo", disse João Fadiá, lembrando os valores da inflação nos Estados Unidos, Inglaterra e União Europeia.

"Não sei dizer hoje qual o impacto final de toda esta situação, porque tem um custo social mundial, e a Guiné-Bissau não é exceção, vai ter de ser assumido e vamos ter de lidar com isso", salientou.

Apesar do abrandamento do crescimento da economia para 3,8% em 2022 - o crescimento do Produto Interno Bruto em 2021 foi de 5% -, João Fadiá disse que as perspetivas económicas são boas.

"Temos indicadores de que a campanha de caju está a correr normalmente, conseguimos um financiamento do Banco Mundial de 70 milhões de dólares [cerca de 66,5 milhões de euros] para a estrada e isso vai ter o seu impacto na economia", afirmou.

A castanha de caju é o principal produto de exportação da Guiné-Bissau, do qual dependem direta e indiretamente 80% dos guineenses.

O ministro referiu também que há sinais de que este ano vai chover bastante e que, sendo assim, "também a produção agrícola vai atingir níveis mais importantes e isso tudo assegura uma perspetiva positiva e boa para o crescimento económico, não obstante este problema da inflação".

Questionado sobre a despesa extraordinária que o Governo terá de fazer por causa das eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de dezembro, o ministro das Finanças disse que os únicos gastos não esperados é o financiamento das eleições.

"Vamos ter de assumir todo o processo de recenseamento que vai custar cerca de 4,5 mil milhões de francos cfa [cerca de 6,7 milhões de euros], mas está a ser encarado pelo Governo. Tudo o que o Governo vai assumir neste processo é a despesa com o processo eleitoral, mas espero contar com algum apoio dos parceiros", afirmou.

"Temos de cobrir as despesas das eleições, porque é um ato de soberania previsto na nossa Constituição e é uma obrigação do Governo fazê-las. Como, não sei, mas vamos fazer, com muito custo, muito sacrifício, mas vamos fazer", salientou João Fadiá.

João Fadiá esclareceu também que as discussões para o programa financeiro de crédito alargado vão começar brevemente.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou hoje a aprovação da terceira e última revisão do programa de assistência técnica na Guiné-Bissau, a última ao abrigo deste acordo para apoiar as autoridades a equilibrarem a economia do país, abrindo portas para que seja estabelecido um programa financeiro de crédito alargado.

"É um programa normal com o fundo monetário ao qual está associado um financiamento com o objetivo claro de médio prazo e nesse período é assegurada a forma como a economia deverá evoluir, as reformas a fazer e os recursos a mobilizar para de facto se atingirem os objetivos e aí de facto é mais segura a participação de outras instituições no programa", afirmou.

Sobre se as autoridades guineenses esperam mais apoio financeiro dos parceiros, tendo em conta os resultados do trabalho com o FMI, o ministro salientou que "todo o sacrifício" feito para atingir a meta acordada "garante aos parceiros que a Guiné-Bissau deve merecer apoio".

O representante do FMI em Bissau, Patrick Gitton, salientou que a missão do Fundo Monetário Internacional é "apoiar o país e ajudá-lo, através de conselhos, assistência técnica e empréstimos, quando há condições".

"Em relação ao envolvimento do FMI com a Guiné-Bissau, as autoridades solicitaram um programa financeiro em maio e as negociações devem começar em outubro", disse.

MSE // JH

Lusa/Fim