Já o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia, terá registado uma variação de 1,9% em março, o que compara com 2,5 % no mês anterior.

Por sua vez, a variação do índice relativo aos produtos energéticos foi nula, após ter sido 1,5% no mês anterior, enquanto a variação do índice referente aos produtos alimentares não transformados terá aumentado para 2,8% (2,4% em fevereiro de 2025).

