De acordo com a estimativa do serviço de estatísticas europeu, os preços da energia foram os que mais aumentaram em fevereiro (31,7%, contra 28,8% no mês anterior), seguindo-se os do setor da alimentação, álcool e tabaco (4,1%, face a 3,5%), o dos bens industriais não energéticos (3%, comparados com 2,1%) e o dos serviços (2,5%, acima dos 2,3% de janeiro).

A taxa de inflação tem vindo a acelerar desde o segundo semestre de 2021, puxada pela subida dos preços dos combustíveis.

