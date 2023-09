Na comparação com o mês anterior, a subida de preços foi de 0,4%, como era esperado, quando tinha sido de 0,2% em julho.

Mas, excluindo os preços da energia e dos alimentos, que são os mais voláteis, a chamada inflação subjacente abrandou para 3,9% na comparação homóloga (com o mesmo período do ano anterior), quando tinha ficado em 4,3% em julho, estando agora no nível mais baixo em dois anos.

O índice PCE é o privilegiado pela Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, que pretende colocar a inflação em 2%.

Embora com números diferentes, o outro índice de preços no consumidor, que é divulgado pelo Departamento do Trabalho, mostrava a mesma tendência, ao indicar em agosto uma aceleração da inflação homóloga para 3,7% e um abrandamento da inflação subjacente.

Após a sua última reunião, em 20 de setembro, a Fed mostrou-se menos otimista do que antes quanto à trajetória da inflação, apontando para um abrandamento mais lento do que o esperado.

O banco central optou, no entanto, por deixar as taxas de juro inalteradas, mas previu um novo aumento até do fim do ano.

A inflação subiu nos Estados Unidos nos últimos dois meses, depois de ter abrandado ao longo de um ano, o que se deve principalmente à subida dos preços do petróleo a nível mundial.

