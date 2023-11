Esta desaceleração deve-se principalmente à descida de preços dos combustíveis.

Na comparação com o mês anterior, o aumento de preços foi de zero face a setembro e a chamada inflação subjacente, que exclui os preços da alimentação e da energia por terem maior volatilidade, está no nível mais baixo em mais de dois anos, em 4%.

A inflação subjacente tem merecido particular atenção da Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, para as suas decisões sobre as taxas de juro, que subiram 11 vezes desde março de 2022, para travar a inflação.

Os preços voltam agora à trajetória descendente depois de em julho e agosto subirem e em setembro terem permanecido estáveis, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Apesar da queda generalizada dos preços, o índice de habitação continuou a aumentar em outubro, três décimas, acumulando uma subida homóloga de 6,7%.

A inflação nos Estados Unidos está agora muito longe do pico de 9,1% que alcançou em junho de 2022, mas ainda distante do objetivo de 2% fixado pelo banco central.

Quanto ao mercado laboral, outro dado analisado pela Fed para decidir sobre a evolução das taxas de juro, foi já divulgado que a criação de emprego abrandou em outubro para 150.000 postos de trabalho, menos 147.000 do que os do mês anterior, tendo a taxa de desemprego subido para 3,9%.

Na sua última reunião, há duas semanas, a Fed deixou as taxas de juro inalteradas, mas o seu presidente, Jerome Powell, não excluiu a possibilidade de novas subidas, caso seja necessário.

EO // MSF

Lusa/fim