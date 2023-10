Trata-se do sexto mês consecutivo de redução da inflação homóloga, e menos 0,30 pontos percentuais face ao mês anterior, para mínimos de janeiro de 2021, segundo o histórico do INE.

"Os dados do mês em análise, quando comparados com os de igual período de 2022, indicam que o país registou um aumento de preços na ordem de 4,63%. As divisões de Bens e Serviços diversos e de Educação foram as que tiveram maior subida de preços ao variarem com 17,60% e 14,12%, respetivamente", refere o INE.

Os preços em Moçambique subiram 2,44% desde o início de 2023 e a inflação mensal média dos últimos 12 meses desceu em setembro para 8,65%, segundo o INE.

