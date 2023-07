"A redução da inflação em junho é explicada pela queda do preço dos cereais no mercado internacional e a maior oferta interna de frutas e vegetais", lê-se no relatório sobre o Índice de Preço no Consumidor do INE, relativo a junho de 2023, consultado pela Lusa.

Em maio passado, a taxa de inflação a um ano em Moçambique tinha atingido os 8,23%, que segundo o INE foi então o valor mais baixo (crescimento mensal) em 13 meses.

Na comparação face ao mês anterior, de maio, a taxa de variação mensal da inflação em Moçambique caiu 0,58%, mas o acumulado desde o início do ano aponta para uma subida de 2,57%, segundo o histórico do INE.

