Com arredondamento a uma casa decimal, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje avançada pelo INE é inferior em 0,1 pontos percentuais ao valor da estimativa rápida divulgada em 30 de novembro.

De acordo com o instituto estatístico, "o principal contributo para esta desaceleração provém do efeito de base associado ao aumento mensal de preços registado nos produtos alimentares no último mês (0,4%) ter sido inferior ao que se verificou em novembro de 2022 (1,7%)".

