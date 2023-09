De acordo com os dados mais atualizados do INE, "o saldo das AP [Administrações Públicas] no primeiro trimestre de 2023 foi positivo em 761,3 milhões de euros, correspondendo a 1,2% do PIB [Produto Interno Bruto], o que compara com -0,6% no período homólogo".

Para este ano, o Governo prevê que o défice orçamental se situe em 0,4%, abaixo dos 0,9% inscritos no Orçamento do Estado para 2023, anunciou o ministro das Finanças, na apresentação do Programa de Estabilidade (PE), em abril.

Já o Banco de Portugal (BdP) vê uma melhoria do saldo orçamental mais rápida do que o Governo, apontando para um défice de 0,1% este ano, seguido de um excedente de 0,2% a partir de 2024.

Por sua vez, o Conselho das Finanças Públicas estima um excedente orçamental de 0,9% do PIB este ano, que compara com o défice de 0,5% anteriormente previsto, caso o Governo não tome "novas medidas de política" que impliquem nova despesa.

Na totalidade do ano de 2022, o défice orçamental caiu para 0,4% do PIB, meta que o Governo também prevê para este ano, podendo ser revista na proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

