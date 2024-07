INE divulga hoje PIB do 2.º trimestre e analistas estimam crescimento entre 1,7% e 2,2%

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela hoje a estimativa rápida para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano, com os economistas a perspetivarem uma taxa entre 1,7% e 2,2% em termos homólogos.