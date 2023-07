Os economistas consultados pela Lusa preveem que, no segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer entre 2,3% e 2,6% em termos homólogos e entre 0% a 0,3% em cadeia.

Em declarações à Lusa, a economista-chefe do BPI, Paula Carvalho, aponta para uma expansão do PIB, no segundo trimestre, de 2,5% em termos homólogos e de 0,2% em cadeia, considerando que "os principais motores deverão ser repartidos entre exportações, consumo e também investimento".

Por seu lado, Márcia Rodrigues, economista do Millennium bcp, prevê para o segundo trimestre de 2023 um crescimento de 0,1%, "o que representa uma desaceleração muito significativa face ao crescimento de 1,6% observado no trimestre anterior", e em termos homólogos, um crescimento de 2,4%.

"O menor dinamismo da economia portuguesa no segundo trimestre deverá refletir, sobretudo, o abrandamento das exportações de bens, num quadro de forte redução da procura externa, em particular oriunda dos países da área do euro, cuja atividade poderá ter contraído pelo terceiro trimestre consecutivo", explica, ainda que o turismo continue a crescer.

As projeções do NECEP -- Católica Lisbon Forecasting Lab apontam para uma variação nula em cadeia e um crescimento de 2,3% em termos homólogos.

Por sua vez, o barómetro mensal sobre conjuntura económica realizado pela pela CIP- Confederação Empresarial de Portugal e pelo ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão prevê que a economia portuguesa tenha crescido 2,6% em termos homólogos e 0,3% em cadeia no segundo trimestre.

A previsão oficial do Governo, inscrita no Programa de Estabilidade, aponta para um crescimento do PIB na totalidade do ano de 1,8%, mas o ministro das Finanças já admitiu que será superior, com a meta a ser revista no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será apresentado em outubro.

