A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje avançada pelo INE coincide, com arredondamento a uma casa decimal, com o valor da estimativa rápida divulgada em 30 de junho.

Segundo o instituto estatístico, a desaceleração registada "é, em parte, explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis verificado em junho de 2022".

