Segundo a estimativa rápida divulgada no final de janeiro pelo INE, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,7% em termos homólogos e 1,5% em cadeia no último trimestre de 2024.

O organismo estatístico avança que "o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou no quarto trimestre, em resultado da aceleração do consumo privado".

Já o contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB "manteve-se negativo, refletindo o crescimento mais intenso das importações de bens e serviços em comparação com o das exportações".

No conjunto do ano 2024, a procura interna apresentou um contributo positivo para a variação anual em volume do PIB superior ao observado no ano anterior, "refletindo a aceleração das despesas de consumo final, tendo o investimento desacelerado".

Por sua vez, o contributo da procura externa líquida foi negativo, após ter sido positivo nos dois anos anteriores, tendo as importações de bens e serviços em volume acelerado, enquanto as exportações mantiveram um crescimento próximo do observado no ano anterior.

Este crescimento foi mais positivo do que o esperado pelo Governo no Orçamento do Estado aprovado em novembro, onde se antecipava que a economia ia crescer 1,8% em 2024 e 2,1% em 2025.

