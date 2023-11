De acordo com documentos de suporte ao Plano Económico e Social do Orçamento do Estado para o próximo ano, em discussão na Assembleia Nacional e a que a Lusa teve hoje acesso, o aumento dessa produção da indústria alimentar, para 39.497 milhões de meticais (581,6 milhões de euros) em 2024, decorre "da previsão de entrada em funcionamento de novas unidades fabris".

Entre as novas fábricas a entrar em operação em Moçambique no próximo ano, o Governo elenca uma unidade de processamento de açúcar orgânico e álcool gel na província de Cabo Delgado, distrito de Chiúre. Terá capacidade para processamento de 1.300 toneladas anuais de açúcar orgânico e 172.800 litros por ano de álcool gel, com a previsão de empregar 66 trabalhadores.

Acresce uma unidade de processamento de castanha de caju, no distrito de Massinga, com capacidade de processamento de 50 toneladas por dia de amêndoa de caju, com previsão de empregar 500 trabalhadores.

Já na indústria nacional de bebidas, o Governo moçambicano admite que a produção atinja os 23.363 milhões de meticais (344 milhões de euros) em 2024, equivalente a um crescimento de 3,2%, "como resultado do desempenho das indústrias existentes e da demanda do mercado".

Já a produção de tabaco no país "tem vindo a decrescer devido à redução generalizada da procura global no mercado internacional", com o Governo a prever um aumento de 0,5% em 2024, para um valor de 7.567 milhões de meticais (111,5 milhões de euros), descrevem os mesmos documentos.

PVJ // VM

Lusa/Fim