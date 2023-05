Trata-se do terceiro mês consecutivo de subida do índice PMI.

"Uma subida mais forte dos novos negócios apoiou uma expansão mais rápida da produção e novo aumento elevado do número de empregos. Por outro lado, o número de aquisições caiu pela primeira vez em três meses, devido a alguns relatos de problemas de tesouraria", lê-se na análise do banco.

As empresas "mantiveram-se bastante confiantes de que a atividade irá crescer ao longo do próximo ano", conclui-se ainda a partir dos dados do inquérito mensal.

No mesmo boletim, Fáusio Mussá, economista-chefe do banco em Moçambique, referiu que "o subíndice de expectativas futuras continuou a aumentar" em abril, confirmando as previsões do banco de que "a retoma do investimento no gás natural liquefeito (GNL) poderá ajudar a acelerar o crescimento a partir do segundo semestre de 2023".

O responsável realça que numa recente conferência do setor, a petrolífera Eni reiterou a intenção de desenvolver uma segunda plataforma flutuante de GNL, desejo expresso no final de 2022.

No boletim do índice PMI de abril, o economista-chefe deixa ainda uma palavra para uma "pressão nos fluxos de caixa" das empresas, "resultado de atrasos nos pagamentos do Estado e no reembolso de IVA".

"Afinal de contas, o Tesouro está a enfrentar pressões decorrentes da reforma salarial", concluiu.

O Purchasing Managers' Index (PMI) publicado pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

