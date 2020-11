Em outubro, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica foi de -6,7%, acima dos -7,4% de setembro e a variação homóloga do indicador para o consumo privado passou de -6,3% para -4,9%.

Os indicadores coincidentes são indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico.

De acordo com o BdP, na atual conjuntura, "face às variações bruscas e significativas nas séries usadas no cálculo dos indicadores coincidentes, é expectável que se verifiquem revisões mensais nestes indicadores superiores às habituais. Adicionalmente, o perfil alisado subjacente à metodologia de cálculo dos indicadores pode implicar revisões mensais com um sentido que difere ao longo do tempo".

