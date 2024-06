Os acordos foram assinados durante a visita do primeiro-ministro do Bangladesh, Sheikh Hasina, à Índia, o primeiro líder estrangeiro a visitar Nova Deli desde que Narendra Modi renovou a titularidade do cargo de primeiro-ministro para um terceiro mandato, nas eleições de há duas semanas.

O reforço das relações coincide ainda com o desejo de Nova Deli em apresentar-se como uma potência regional e um contrapeso a Pequim.

Modi congratulou-se com a decisão do Bangladesh de aderir à sua Iniciativa dos Oceanos do Indo-Pacífico para alargar e facilitar a cooperação regional dos vizinhos marítimos da Índia.

O primeiro-ministro indiano afirmou que os acordos com Daca fazem parte da abordagem de vizinhança do seu país.

O Bangladesh também mantém boas relações com a China, o seu principal parceiro comercial, sobretudo no que respeita às matérias-primas, mas a manutenção de uma relação estreita com Pequim constitui um desafio para o Bangladesh, que procura também equilibrar as relações diplomáticas e comerciais com a Índia e os Estados Unidos, os principais rivais da China.

A indústria de vestuário do Bangladesh, que obtém mais de 80% das divisas com as exportações, está fortemente dependente da China no que respeita às matérias-primas.

Hasina disse aos jornalistas em Nova Deli que os dois países decidiram reforçar a partilha das águas dos rios e a cooperação nos setores da eletricidade e da energia.

O chefe do Governo bengali reuniu-se também com líderes da indústria indiana e convidou-os a investir no Bangladesh, que planeia desenvolver portos, vias navegáveis, caminhos-de-ferro e ligações rodoviárias de maior dimensão.

A Índia emprestou ao Bangladesh oito mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros) nos últimos oito anos, para ajudar a expandir as infraestruturas.

Desde que o partido da Liga Awami, de Sheikh Hasina, chegou ao poder em 2009, tem atuado no sentido de dar resposta às preocupações de Nova Deli relativamente aos grupos militantes indianos que se refugiam no Bangladesh.

No entanto, continua a ser difícil chegar a um acordo sobre a partilha das águas do rio Teesta e a questão da imigração ilegal do Bangladesh para a Índia é outra questão que também tem prejudicado as relações bilaterais.

A Índia é o maior destino das exportações do Bangladesh na Ásia, com o comércio entre os dois países a atingir 15,9 mil milhões de dólares (14,8 mil milhões de euros) no exercício financeiro de 2022-23.

Nova Deli exporta principalmente algodão, veículos motorizados, açúcar, ferro, aço, alumínio, equipamento elétrico e eletrónico para o Bangladesh, de onde importa cereais, papel e cartão para pasta de papel, cimento e peles em bruto.

