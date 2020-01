Incerteza sobre reformas em Angola mantém investidores desconfiados - Consultora Fitch A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a incerteza à volta da capacidade do Governo de Angola de implementar as reformas está a manter a desconfiança dos investidores, atribuindo um risco agudo às operações no país. economia Lusa economia/incerteza-sobre-reformas-em-angola-mantem_5e30108ed617441277a77cc5





"Apesar de as reformas ajudarem na avaliação do risco de Angola relativamente ao ambiente de investimento e de comércio, a incerteza à volta da capacidade efetiva do Governo em implementar com sucesso as medidas prometidas significa que os níveis de risco operacional geral continuam agudos", lê-se numa nota da Fitch Solutions.

De acordo com a análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os peritos desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de rating Fitch escrevem que "os negócios em Angola enfrentam um ambiente operacional desafiante a curto e médio prazo".

As deficiências estruturais no contexto logístico vão "manter o investimento no setor não petrolífero relativamente obstruído por cortes de eletricidade, água e combustíveis, num contexto em que os esforços de diversificação e as reformas continuam lentas".

A corrupção, acrescentam, "continuar a ser uma preocupação, devido ao forte envolvimento do Estado na economia, bem como na falta de transparência".

A dependência do petróleo e da procura dos chineses pelas receitas da exportação de combustíveis "tem afetado negativamente a economia durante a descida da queda dos preços e expôs quão vulnerável o país está a choques externos", argumentam os analistas.

O sistema fiscal, concluem, não oferece alívio aos investidores, com "a fiscalidade, os elevados impostos empresariais, o setor bancário enfraquecido, a extensa burocracia e a corrupção generalizada servem para elevar ainda mais os riscos", apesar de o Presidente, João Lourenço, ter demonstrado um empenho muito maior nas reformas e no combate à corrupção do que muitos esperavam".

