Em declarações à Lusa, o presidente executivo (CEO) da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, explica que "ambas as partes sairão beneficiadas com este projeto".

Por um lado, a Impresa, "com a ligação à academia e à experiência da Nova IMS, que é conhecida por ser a melhor escola de ensino na área dos dados, e que nos ajudará a tornar a nossa atividade cada vez mais 'data-driven'" e, por outro, "a Nova IMS, que terá uma ligação à realidade prática das empresas, ainda por cima numa área dinâmica e em constante como os media, tendo na Impresa um parceiro que preza a inovação e no qual poderá testar as suas ideias", prossegue o gestor.

Francisco Pedro Balsemão recorda que o Plano Estratégico da Impresa "contém um ponto sobre a necessidade de desenvolvimento na área dos dados".

O objetivo "é o de que todos na Impresa compreendam que os dados são fundamentais para a tomada de decisão, que deve depender cada vez menos da mera intuição (embora esta seja naturalmente importante), e esse processo de transformação cultural será acelerado por especialistas externos, como é o caso da Nova IMS, que nos possam guiar pelo caminho certo", acrescenta.

O acordo de colaboração prevê o desenvolvimento de um conjunto de projetos de pesquisa aplicada e a implementação de programas avançados de formação - incluindo o primeiro curso de 'Data Journalism' [jornalismo de dados] em Portugal -, além de programas de desenvolvimento profissional para os colaboradores do grupo Impresa, ministrados por especialistas da Nova Information Management School (IMS).

"O protocolo entre as duas entidades foi assinado no dia 21 de maio, mas na realidade já foram realizados 'workshops' pela Nova IMS na Impresa, nomeadamente na área dos novos hábitos de consumo de conteúdos de informação", refere Francisco Pedro Balsemão.

A ideia desta colaboração surgiu "através de contactos informais, inicialmente, e visitas a ambas as entidades, que levaram à conclusão de que deveríamos estabelecer uma parceria formal pelas razões já mencionadas", remata o gestor.

O laboratório Media & Analytics Lab, "uma iniciativa pioneira que une a ciência de dados e a inteligência artificial ao setor dos media", está localizado nas instalações do grupo Impresa e "ambiciona ser um centro de excelência para a inovação e a aplicação prática de análise de dados no jornalismo e na comunicação social", segundo um comunicado.

"Numa era global onde as notícias falsas são vistas como uma ameaça séria às democracias, este laboratório equipa os nossos jornalistas com ferramentas essenciais de ciência de dados e IA, cruciais no combate à desinformação e na promoção de um jornalismo rigoroso e fundamentado", afirma Francisco Pedro Balsemão, citado em comunicado.

"Além do jornalismo, a parceria serve também para identificar soluções para os principais desafios dos media hoje em dia, tais como a relação dos jovens com as notícias e os novos hábitos de consumo de media", acrescenta.

O diretor da Nova IMS, Miguel de Castro Neto, segue a mesma ideia: "A capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados de forma eficiente é crucial num mundo onde os dados são produzidos a uma velocidade e volume sem precedentes".

Estas tecnologias "garantem uma verificação rápida e fidedigna da veracidade das informações, o que é fundamental na luta contra a desinformação, um dos grandes desafios do nosso tempo", sublinha o responsável da Nova IMS, citado em comunicado.

