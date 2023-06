De acordo com o último boletim da Enagás (rede de distribuição de gás espanhola), o gás natural da Rússia, transportado por metano na forma de gás natural liquefeito (GNL), quase triplicou em maio face ao mesmo mês do ano passado, quando somou 3.289 GWh.

Desta forma, em maio confirmou-se a tendência ascendente dos últimos meses nas compras de gás natural à Rússia, embora tenham atingido níveis máximos desde o início da guerra na Ucrânia, no final de fevereiro de 2022.

Com estas importações de 9.663 GWh em maio, o gás natural de origem russa cobriu 27,8% da procura total no mês em Espanha, ficando atrás apenas da Argélia, que com 9.824 GWh, voltou a ser o principal fornecedor, com 28,3% do total.

Em maio, a tendência de alta nas importações de gás natural da Rússia ocorreu em toda a Europa.

No caso específico de Espanha, a maior parte do gás natural que chega da Rússia ao país está relacionada com contratos de longo prazo com a Yamal LNG, um consórcio liderado pela empresa privada russa Novatek e cujos acionistas incluem capital europeu e capital de outros países.

A ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, já apelou às empresas energéticas espanholas para que diversifiquem as fontes de abastecimento de GNL e prescindam da Rússia.

