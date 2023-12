"Não conseguimos encontrar uma casa em Istambul. Tudo é muito caro. Mudámo-nos para casa da minha mãe", explicou a banqueira de 44 anos, que tem uma longa carreira na banca de investimento nos Estados Unidos.

Erkan regressou dos Estados Unidos à Turquia em junho deste ano para dirigir o banco central turco.

Desde então, aumentou as taxas de juro várias vezes, até 40%, numa tentativa de travar a taxa de inflação galopante.

Em novembro passado, a taxa de inflação homóloga da Turquia era de 61%, embora peritos independentes estimem que, na realidade, é duas vezes superior.

"Como é possível que Istambul seja mais cara do que Manhattan?", pergunta a governadora do banco central turco, que trabalhou durante 20 anos nos Estados Unidos, na Goldman Sachs e no First Republic Bank.

As rendas em Istambul estão a subir mesmo acima da taxa de inflação oficial, devido à falta de novas construções face aos elevados custos.

