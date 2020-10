A Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH) é detida a 100% pelo Estado de Cabo Verde, tendo sido constituída em 1999 para a edificação de imóveis, urbanização e infraestruturação de terrenos, bem como da compra e venda de lotes, tendo assumido o programa habitacional "Casa para Todos", financiado em 200 milhões de euros por Portugal e edificado por construtoras portuguesas.

Em 2019, o relatório e contas refere que a IFH -- cujo capital social ascende a 750 milhões de escudos (6,7 milhões de euros) - registou resultados líquidos de 37,6 milhões de escudos (339 mil euros), contra os 106,5 milhões de escudos (950 mil euros) contabilizados em 2018, uma quebra de 65% no espaço de um ano.

Já as vendas, segundo o mesmo relatório, baixaram em cerca de 60% no mesmo período, para quase 1.777 milhões de escudos (15,9 milhões de euros) em 2019. Essas vendas, explica o relatório, dizem respeito a áreas habitacionais e comerciais em todo o arquipélago.

O Governo cabo-verdiano assinou em 29 de janeiro de 2010, com Portugal, um acordo de financiamento de 200 milhões de euros para a construção de 8.500 Habitação de Interesse Social (HIS), que previa uma comparticipação pelo Estado de Cabo Verde de 20 milhões de euros, correspondente a 10% do valor total deste projeto, conhecido como "Casa para todos".

No relatório e contas, a IFH recorda que o número de habitações a serem construídas ao abrigo desse financiamento "foi depois ajustado para 6.010", pela necessidade de construção de mais equipamentos e infraestruturas e de compras de alguns terrenos em locais onde o Estado, aquela imobiliária estatal ou as câmaras municipais não tinham terrenos disponíveis.

No projeto inicial, aquela imobiliária devia prestar vários serviços ao Estado, no âmbito deste contrato, contudo, "no desenvolvimento da sua implementação", o Governo cabo-verdiano, em 15 de julho de 2013, "fez a retrocessão do programa de habitação referente ao financiamento obtido junto de Portugal para a IFH, passando a empresa a ser detentora dos ativos e passivos daí resultante", assumindo ainda os 10% da comparticipação nacional do projeto.

No relatório e contas da IFH, a imobiliária refere que o saldo desse empréstimo, em 31 de dezembro de 2019, ascendia a quase 9.454 milhões de escudos (85 milhões de euros).

Findo o período de carência de 10 anos, o capital utilizado será reembolsado, em prestações semestrais iguais e consecutivas, durante 20 anos, com início no segundo semestre de 2022, vencendo juros à taxa anual de 1,71%, recorda a IFH, sobre o financiamento de Portugal.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva (Movimento para a Democracia -- MpD) afirmou em fevereiro de 2019, no parlamento, que o programa habitacional "Casa para Todos", financiado com a linha de crédito de 200 milhões de euros de Portugal, tem sido "um grande problema" que o Governo está a resolver.

"O Governo anterior criou um grande passivo, não foi ao encontro dos objetivos, não foi 'Casa para Todos' coisa nenhuma, nunca foi pensado como 'Casa para Todos'. Deu-se um grande nome para criar sensações e para levar as pessoas a acreditarem e de facto tem sido um grande problema", afirmou Ulisses Correia e Silva, criticando o programa herdado do executivo anterior (2001 a 2016), liderado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), atualmente na oposição.

Para o chefe do Governo cabo-verdiano, o dinheiro deveria ser aplicado na reabilitação de casas, em vez de prédios, cuja venda está "cada vez mais difícil" e não beneficiam os mais carenciados.

"Se esse mesmo dinheiro tivesse sido aplicado na reabilitação de casas, teríamos hoje Cabo Verde inteiro numa situação totalmente diferente, em termos de qualidade de vida das pessoas, em termos de qualidade sanitária", prosseguiu Ulisses Correia e Silva, dizendo que esse valor dava para reabilitar 40 mil casas.

PVJ // VM

Lusa/Fim