A adesão foi formalizada hoje na ilha de São Jorge, na sequência de uma parceria da Associação de Municípios do Triângulo (AMT) com a Trybio e o Governo Regional dos Açores.

"A partir de hoje há um longo processo e um longo caminho a percorrer neste projeto que pode mudar a vida destas três ilhas aos mais variados níveis, sejam eles alimentares, sejam eles de produção biológica, sejam eles económicos", sublinhou o presidente da Associação de Municípios do Triângulo, Luís Silveira (CDS-PP).

O autarca de Velas, na ilha de São Jorge, disse que se tratou de "um processo longo" que agora culminou com a classificação do Triângulo como Bio-Região, na sequência de "um convite da Trybio", uma associação de produtores biológicos do Triângulo, que é parceira da AMT neste processo.

Luís Silveira realçou que a criação de uma Bio-Região no Triângulo será uma mais-valia a variados níveis, desde logo na promoção do destino turístico açoriano, mas também na sustentabilidade ambiental e alimentar, e no desenvolvimento destas três ilhas, no seu todo e, em particular, para cada um dos seus seis municípios.

Destacando ainda as especificidades do arquipélago açoriano, o presidente da Associação de Municípios do Triângulo assinalou que "são milhões e muitos milhões de pessoas que procuram como destino de férias lugares que são Bio-Regiões".

"Nós percebemos rapidamente que, além da sustentabilidade ambiental e alimentar, por via da produção biológica, existe uma mais valia em pertencer a esta rede", reforçou o presidente do município das Velas.

O secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, disse que é "um dia em que se faz história, num dia em que se assina um compromisso com o futuro".

"São seis municípios açorianos, os do Triângulo, que tiveram a sensibilidade de perceber que o futuro da humanidade depende da forma como hoje fazemos política pública, como hoje incentivamos e conseguirmos levar até aos consumidores a necessidade de um compromisso intergeracional", afirmou o titular pela pasta da Agricultura no Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

Intervindo na cerimónia, António Ventura sustentou que ser uma Bio-Região "é mais do que produzir produtos agro-alimentares de modo biológico".

É "ser uma região que tem a responsabilidade, nas suas políticas mais locais ou mais regionais, de ter sempre presente uma gestão mais cuidada dos solos, mais cuidada da água, do bem-estar animal, da transformação e da venda dos produtos agroalimentares", considerou.

"Os Açores são uma região única no mundo nesta geografia", disse o governante, para quem a adesão a esta rede internacional vai permitir ao arquipélago ter mais "produtos únicos no mundo", por via de uma produção mais natural.

